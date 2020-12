Gravina sulla sentenza di Juve-Napoli: “Alla FIGC giuristi di valore”

TORINO – Il 2020 calcistico della Juventus si è concluso con una giornata totalmente da dimenticare. Martedì 22 dicembre, infatti, i bianconeri hanno subito una delle peggiori sconfitte degli ultimi anni, perdendo per 3-0 in casa contro la Fiorentina. Inoltre, il pomeriggio di quello stesso giorno è arrivata una notizia niente affatto gradita dalle parti della Continassa: il Collegio di garanzia del CONI, infatti, ha accolto il ricorso del Napoli. La gara del 4 ottobre scorso non si giocò a causa della mancata partenza dei partenopei. Per questo, la giustizia sportiva aveva decretato la vittoria a tavolino dei bianconeri e un punto di penalizzazione in classifica agli azzurri. Adesso, però, è stato ribaltato tutto. La sfida tra Juventus e Napoli, dunque, verrà rigiocata a data da destinarsi, con la Vecchia Signora che si è vista togliere tre punti in classifica, scivolando a meno 10 dal primo posto del Milan.

Una decisione che ha fatto storcere non pochi nasi in tutto il mondo calcistico italiano. Molti dubbi, infatti, sono sorti riguardo a questa vicenda e diverse domande sono state fatte anche ai vertici del sistema del nostro Paese. Ad alcune di queste, ha risposto anche Gabriele Gravina, presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, che in sede di giudizio non si era costituita parte civile. Intervistato dal Messaggero, il numero uno del nostro calcio ha detto riguardo alla vicenda di Juve-Napoli: "Per il ruolo che occupo devo essere imparziale e rispettoso e, pertanto, non voglio entrare nel merito di questa determinata decisione. Posso dire solamente che alla FIGC abbiamo dei giuristi di grandissimo valore, che amministrano la giustizia esercitando il loro lavoro con passione e dedizione, agendo con scrupolo e senza essere condizionati. Non rispetta il rituale il fatto che, specialmente negli ultimi tempi, vengano riscritte alcune decisioni senza che ci sia un nuovo giudizio".