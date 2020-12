Eurosport conferma: “La Juventus pronta a muoversi a gennaio”

TORINO – Il Natale è passato e tra pochi giorni ci sarà l’inizio di un nuovo anno, con il 2020 che se ne va e il 2021 che arriva a portare nuovi propositi. L’arrivo di gennaio 2021, però, significa anche calciomercato e la Juventus, uscita un po’ incerottata dall’ultima partita del 2020, si sta preparando alla sessione invernale. Fabio Paratici e la dirigenza, infatti, stanno valutando diversi obiettivi, per regalare alla squadra dei rinforzi adeguati. Nel 3-0 subito contro la Fiorentina si sono mostrati tutti i limiti dei bianconeri in questa stagione molto altalenante e la società vuole correre ai ripari piazzando nuovi colpi. A confermarlo è anche il noto network Eurosport, che sul suo sito ufficiale ha scritto: “La Juve pronta a muoversi a gennaio per un giocatore“.

Stiamo parlando di una vecchia conoscenza del club torinese: Paul Pogba. Infatti, nelle ultime settimane molti nomi hanno circolato dalle parti della Continassa, ma quello che ha attirato di più l’attenzione della stampa e dei tifosi è senza dubbio quello del francese. Il centrocampista, che ha già giocato in bianconero dal 2012 al 2016, è ai saluti con il Manchester United. Il giocatore classe ’93, infatti, non si sente più a proprio agio con i Red Devils e sembra intenzionato a cambiare aria.

Come riportato da Eurosport, la Juve sarebbe decisa a muoversi per gennaio e sta studiando la formula per l'acquisto. Per il momento, lo stipendio del giocatore potrebbe essere un problema, dato che guadagna in pratica quanto Cristiano Ronaldo: di conseguenza, i bianconeri non vorrebbero spendere più di 50 milioni di sterline per il suo acquisto. Nel caso in cui lo United rifiutasse queste cifre, la dirigenza juventina proverà ad offrire uno scambio al club britannico. La Vecchia Signora, dunque, sta già preparando le mosse per il mercato e l'obiettivo principale sembra essere uno solo: Paul Pogba.