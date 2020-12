La Juventus sogna un gran colpo, ma la concorrenza aumenta

TORINO – Mancano ormai pochi giorni all’apertura della sessione invernale di calciomercato e la Juventus si prepara ad essere di nuovo protagonista negli affari. La società bianconera, infatti, vuole rifarsi di una pessima chiusura sul campo del 2020 e si sta preparando a gennaio con molta attenzione. L’ultima giornata di campionato si è conclusa con un tremenda sconfitta in casa: la Juve ha perso per 3-0 contro la Fiorentina, mostrando tutti i suoi limiti. Per questo, la dirigenza ha iniziato a mettere gli occhi su diversi obiettivi, per correre ai ripari in alcune zone del campo. Inoltre, Agnelli e Paratici sembrano intenzionati a regalare ad Andrea Pirlo un altro top player, per aumentare ancora di più il livello e il prestigio della squadra.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, infatti, la Juventus starebbe sognando un grande colpo di mercato per gennaio. Stiamo parlando di Erling Haaland, premiato a Torino poco tempo fa con il Golden Boy. Il gigante norvegese, classe 1999, gioca con il Borussia Dortmund ed è, senza dubbio, uno dei migliori calciatori europei. In passato era già stato accostato ai bianconeri, ma poi era andato al Red Bull Salisburgo, prima di essere acquistato dai gialloneri di Germania.

Adesso, la Vecchia Signora potrebbe farsi di nuovo sotto per il centravanti. La dirigenza bianconera potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti che intercorrono con Mino Raiola, il suo procuratore: tuttavia, la strada per l’affare è molto insidiosa. Infatti, la concorrenza per Haaland aumenta ogni giorno sempre di più. Oltre al Real Madrid, da tempo sulle tracce del giocatore, adesso anche il Chelsea di Frank Lampard avrebbe messo gli occhi su di lui. I Blues lo considerano un obiettivo primario nel loro mercato e potrebbero dare del gran filo da torcere alla Juve, che continua comunque a seguirlo. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<