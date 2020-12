Juventus-Napoli: possibile recupero il 13 febbraio

TORINO – Dopo la decisione del Collegio di Garanzia del CONI che ha dato ragione al Napoli, in virtù del rinvio della partita contro la Juventus in programma lo scorso 4 ottobre, la Lega Serie A insieme ai due club sta ragionando sulla possibile data di recupero della gara, visto che il calendario delle due squadre è molto congestionato.

La sentenza del Collegio di Garanzia ha ribaltato quelle dei due gradi di giustizia precedenti, che avevano visto la squadra di De Laurentiis condannata alla sconfitta a tavolino per 3-0 per non essersi presentata a Torino per il match contro i bianconeri, e ad un punto di penalizzazione da scontare in classifica. L’ultima sentenza ha quindi ribaltato tutta la questione, ed oltre a creare un precedente pericoloso per il proseguo del campionato, in quanto qualsiasi squadra potrebbe ricorrere alle ASL, ha anche creato serie difficoltà per trovare una data per il recupero della gara, vista la congestione dei calendari da qui a maggio. Nella giornata di ieri il Presidente della Juventus Andrea Agnelli e quello del Napoli Aurelio De Laurentiis si sono incontrati in assemblea, e hanno avuto modo di parlare anche della possibile data per il recupero della partita. La soluzione che sembra stia prendendo piede è quella del 13 febbraio, giorno della gara di ritorno Napoli-Juventus, che vedrebbe cosi slittare la partita di ritorno, in favore di quella di andata, che verrebbe recuperata in quella giornata, con il match di ritorno rinviato a data da destinarsi.

A quel punto poi dipenderà dalle due squadre, che se porteranno a termine i loro rispettivi cammini nelle competizioni europee, dovranno trovare una data per il recupero della partita che diventerebbe forzatamente successiva a quella di fine del campionato.

