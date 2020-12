Staffelli: “Tapiro a Ronaldo? Prima o poi capiterà”

TORINO – L’inviato del programma Mediaset Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, ha parlato intervistato dai microfoni di Tuttosport della consegna del Tapiro D’Oro, sua mansione all’interno del programma televisivo, che non sempre è apprezzata da tutti coloro ai quali viene consegnato il premio televisivo.

“Quando non lo vogliono ricevere? Ci sta che una persona non voglia rispondere, è legittimo però mi piace l’educazione. Io faccio domande, cerco di avere risposte divertenti, non sempre ci riesco. Lo faccio in maniera garbata da 25 anni. Non ci rimango né male, né bene. Certo mi diverto di più se dall’altra parte c’è qualcuno che apre la bocca e possiamo scherzare.”

Queste le sue parole circa la consegna del Tapiro, che molte volte lo ha visto in situazioni difficili e spiacevoli, con gli interlocutori che non sempre hanno apprezzato la presenza dell’inviato e la consegna del premio.

“Tapiro a Cristiano Ronaldo? Prima o poi capiterà anche a lui… Succederà, ne sono sicuro!”, la battuta a chiosa dell’intervista, con il portoghese che da quando è in Italia non ha ancora ricevuto il premio consegnato da Striscia la Notizia a coloro che si sentono giu di morale. Le occasioni comunque non sono mancate in questi anni, dall’eliminazione contro il Lione dello scorso anno, a quella con ‘Ajax dell’anno prima, al rigore sbagliato contro l’Atalanta, che ha condannato la Juventus al pareggio per 1-1 contro i bergamaschi. Il portogherse dovrà quindi stare attento nei prossimi mesi alle sue mosse e a quello che farà, con Staffelli che sarà in agguato per sfruttare la prima occasione utile per consegnare il premio al campione portoghese, che potrà aggiungerne uno nuovo alla sua gigantesca collezione di premi individuali portati a casa negli anni.

