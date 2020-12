La Juventus vicinissima a Bryan Reynolds

TORINO – La Juventus ha chiuso l’anno con una sconfitta contro la Fiorentina per 0-3, con i viola che si sono affermati all’Allianz Stadium, imponendo una sconfitta con tre gol di scarto ai bianconeri, che in campionato non era riuscito a fare nessuno a Torino, e che in Champions League era stato in grado solo il Real Madrid di fare.

Nonostante la sconfitta i bianconeri sono ancora in corsa per il titolo: le 10 lunghezze di distacco dal Milan con una partita in meno sono recuperabili, visto anche lo scontro diretto ancora da disputare, sia con l’Inter che con il Milan. A Torino non si stanno quindi fasciando la testa, ma anzi il gruppo è convinto delle sue potenzialità e di dove può arrivare con l’impegno e la concentrazione.

Se la squadra e il tecnico Andrea Pirlo da oggi, giorno della ripresa degli allenamenti, inizieranno a pensare a come ridurre il distacco dalla vetta, il dirigente Fabio Pratici sta già pensando al mercato di gennaio, e a come migliorare la squadra a disposizione di Andrea Pirlo anche in ottica futura. È per questo che, come confermato dalla MLS stessa, i bianconeri stanno trattando il terzino classe 2001 dei Dallas Bryan Reynolds. I bianconeri tuttavia non possono tesserarlo in questa finestra di mercato, in quanto i posti da extracomunitario sono finiti, e stanno quindi cercando un club con cui effettuare l’affare in sinergia. Il Cagliari in questo senso sembra il club più indicato per questa operazione. La Juventus ha promesso al giocatore di lasciarlo 6 mesi in Sardegna per poi portarlo in estate a Torino, garantendogli un ruolo centrale nel progetto di Andrea Pirlo. Oggi il summit decisivo tra Juve, Cagliari e l’entourage del calciatore, che dovrà dare il suo assenso al trasferimento.

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<