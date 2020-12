Grana Douglas Costa per la Juve. Il Bayern Monaco…

TORINO- Il campionato è al momento in pausa per la sosta natalizia. In casa Juve, dopo il ko per 3-0 contro la Fiorentina, e in attesa della sfida del 3 Gennaio contro l’Udinese all’Allianz Stadium, ci si può quindi concentrare sul mercato in uscita .In estate la Juventus ha dato il via a un progetto di ringiovanimento della rosa. Molti giocatori, infatti, erano ritenuti ormai a fine ciclo dalla dirigenza e da Andrea Pirlo, che ha dato l’ok alla rivoluzione. Tra i partenti c’è stato anche Douglas Costa, il cui rendimento, specialmente negli ultimi due anni bianconeri, è stato condizionato dai numerosi problemi fisici che lo hanno colpito. Con un età non più verdissima (30 anni) e una condizione non ottimale, la Vecchia Signora ha deciso quindi di spedire il numero 11 al Bayern Monaco, club dal quale arrivò a Torino nell’ormai lontana estate del 2017. La seconda esperienza bavarese, però, non è stata fin qui esaltante per il ragazzo, che raramente ha trovato spazio in campo tra l’undici di Flick, collezionando fin qui soltanto 14 presenze (5 da titolare) con un gol e tre assist a referto. Quale sarà quindi il futuro del giocatore?

Stando a quanto riportato quest'oggi da Tuttosport, Douglas Costa molto probabilmente non verrà riscattato dal Bayern Monaco. La dirigenza del club bavarese, infatti, non è convinta di investire altro denaro sul giocatore, preferendo puntare su un profilo più giovane e dal sicuro avvenire. L'ex Shaktar, però, farà ritorno a Torino soltanto per un breve periodo. L'alto ingaggio percepito, infatti, pesa troppo sulle casse del club campione d'Italia, che sta già iniziando a lavorare per cercargli un'altra sistemazione. La Premier tenta sempre il brasiliano, che fa ancora gola al Manchester United.