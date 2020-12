Rafia: “Spero di esordire presto in Serie A. Mi ispiro a Dybala, Ronaldo un mostro”

TORINO – Il calciatore della Juventus U23 Hamza Rafia ha parlato in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del quotidiano La Stampa. Il giocatore ha parlato del suo passato in Francia al Lione e del suo passaggio in bianconero nella squadra dell’Under 23 torinese: “Quando ero a Lione, due estati fa, potevo restare con la prima squadra in Ligue 1. Ma ho scelto la Juventus perché è un grande club e potevo giocare in una categoria come la C per migliorare, dopo 10 anni dello stesso calcio in Francia.”

Il fantasista è anche stato attratto dalla possibilità di allenarsi con una prima squadra piena di campioni, da Ronaldo a Dybala: “Allenarsi con la prima squadra è una cosa fantastica, Pirlo è bravo con i giovani e parla spesso con me. Tra i grandi mi ispiro a Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo è un mostro e con lui mi sento un giocatore ancora più forte. Spero di esordire presto, passo il tempo libero a guardare in tivù la Serie A”.

Infine parole al miele sulla Juventus Under 23, sua squadra di appartenenza, con la quale sta crescendo con cui vorrebbe raggiungere molti obiettivi. Queste le sue parole sulla vittoria della Coppa Italia di Serie C: “Abbiamo scritto la storia e segnare il gol decisivo in finale è stata una grande soddisfazione. Spero arrivino altre.”

Una chiosa poi sulla Nazionale, sogno di ogni calciatore che inizia a giocare da professionista , e sulla scelta tra la Tunisia e la Francia: “La Nazionale? Mi sento tunisino al 100%, anche se nelle giovanili ho giocato per la Francia. Ma arrivato alla Juve ho visto il futuro: la Coppa d’Africa, la Coppa del mondo. Punto al massimo e con la Tunisia posso farlo!”

