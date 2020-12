Dalla Cina offerta choc per Cuadrado

TORINO – Uno dei giocatori della Juventus che meglio ha giocato in questa prima parte di stagione, è stato sicuramente il terzino colombiano Juan Cuadrado, autore di grandi prestazioni che lo hanno posto alle basi delle gerarchie di Andrea Pirlo, rendendolo quasi insostituibile per il tecnico, che ha dimostrato come difficilmente se ne priva in una partita.

Nonostante la sciagurata ultima partita dell’anno disputata contro la Fiorentina, sua ex squadra, in cui ha rimediato un rosso diretto, il giocatore è comunque al centro del progetto bianconero, e sembra lo sarà ancora per molto tempo. Cuadrado dopo l’espulsione salterà la partita contro l’Udinese, anche questa sua ex squadra, in programma alla ripresa del campionato, per poi tornare a disposizione del tecnico bianconero per la sfida contro il Milan, primo scontro diretto che i bianconeri disputeranno nell’arco di 15 giorni contro le squadre di Milano, e che dirà molto dello sviluppo della classifica.

Sul calciatore numero 16 fa quindi grande affidamento Andrea Pirlo, con le sue prestazioni che non sono passate di certo inosservate nemmeno fuori dai confini italici: stando a quanto riporta il portale Fichajes.net il Guangzhou Evergrande, squadra allenata da Fabio Cannavaro, avrebbe puntato il colombiano, formulandogli già un’offerta: il club cinese per convincere il giocatore a lasciare Torino avrebbe messo sul piatto un contratto di tre anni da 12 milioni di euro a stagione, ricevendo però un secco rifiuto. Sia la Juventus che Cuadrado infatti hanno intenzione di continuare insieme, non solo questa stagione, ma anche nel futuro prossimo. Il terzino ha infatti un contratto in scadenza nel 2022, che tra qualche mese la società ridiscuterà, vista anche l’importanza che Cuadrado riveste nell’idea di calcio che Andrea Pirlo sta cercando di portare in bianconero.

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<