Dalla Spagna: anche il vice-Morata può arrivare dall’Atletico

TORINO- Giorno di allenamento per la Juventus, che quest’oggi torna a lavorare alla Continassa per iniziare la preparazione della gara contro l’Udinese, in programma il prossimo 3 Gennaio all’Allianz Stadium. La squadra di Pirlo vorrà tornare subito alla vittoria dopo il deludente ko per 3-0 contro la Fiorentina, che ha messo in evidenza le lacune della rosa. Tra queste anche la mancanza di un centravanti che possa permettere ad Alvaro Morata di rifiatare dopo le tante partite da titolare giocate fino a questo momento. I nomi sulla lista di Paratici sono sempre quelli di Fernando Llorente (che attende di separarsi dal Napoli), Arkadiusz Milik (più probabile per l’estate a parametro zero) e Leonardo Pavoletti (che il Cagliari potrebbe cedere in prestito), ai quali però si aggiunge un nuovo profilo. Stando a quanto riferito dal quotidiano spagnolo AS, infatti, la società campione d’Italia starebbe guardando alla Spagna per trovare il centravanti di riserva e, in particolare, in casa Atletico Madrid.

Stiamo parlando di Deigo Costa, ariete della squadra allenata dal "cholo" Simeone, che però non lo considera più un titolare imprescindibile dell'undici "colchonero". L'ex Chelsea, anche per motivi familiari, avrebbe quindi chiesto al suo attuale club il permesso di rescindere il contratto già nelle prossime settimane, così da liberarsi a parametro zero e poter cercare una nuova sistemazione. Il primo ostacolo al suo approdo a Torino è rappresentato dall'ingaggio (gli 8 milioni di euro attualemnte percepiti, infatti, sono considerati troppi per un giocatore che ha già passato i 30 anni e non farebbe il titolare). L'altro ostacolo è invece rappresentato dalla concorrenza. Costa piace infatti a diversi club cinesi, ma potrebbe essere un'occasione anche per le squadre di Serie A. In primis l'Inter, in cerca del sostituto di Lukaku, poi il Milan (che cercherebbe però un profilo più giovane) e la Roma a seguire.