Casillas: “Invidio Buffon. Finché Ronaldo rimane alla Juve i bianconeri sono da Champions”

TORINO – Iker Casillas, ex portiere del Real Madrid e del Porto, ora dirigente dei Blancos, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di vari argomenti tra cui la Juventus, il match tra Atalanta e Real Madrid e Gianluigi Buffon, suo ex collega e amico. Queste le parole sul portiere bianconero: “Buffon? Non mi sorprende, lo invidio. Se pensassi di poter giocare, lo farei. Finché un giocatore ha l’attitudine e la voglia deve continuare“. Poi l’ex estremo difensore del club spagnolo ha parlato del match tra Atalanta e Real Madrid: “L’Atalanta l’anno scorso è arrivata alla fase finale della Champions, giocando un calcio allegro e dinamico. Sta lottando con le grandi per la Champions, poi per lo scudetto. Devi avere rispetto per l’Atalanta“. Casillas ha speso anche belle parole per Cristiano Ronaldo, suo ex compagno di squadra nei Blancos e vincitore del premio come “miglior calciatore del 21esimo secolo ai Globe Soccer Awards a Dubai: “Avere Cristiano in squadra ti porta a essere candidata per la Champions. Lo conosco, è un amico, giocatori fuori dal comune che sta dando tanto“.

Lo stesso Iker Casillas ha vinto ai Globe Soccer Awards il premio alla carriera, un cammino pieno di vittorie sia con il Real Madrid che con la nazionale spagnola. A proposito di Spagna, proprio lo stesso Gigi Buffon ha speso recentemente belle parole nei confronti dell'ex portiere ai microfoni di Movistar Plus, in merito all'episodio nella finale dell'Europeo del 2012, quando dopo il 4-0 Casillas chiese all'arbitro di fischiare la fine per rispetto della nazionale azzurra: "Le immagini non le ho viste, ma sapevo di questo aneddoto. Non fa altro che aumentare la grandezza dell'Iker portiere e dell'Iker persona".