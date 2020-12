La Juve alla ricerca della quarta punta

TORINO – La Juventus tornerà oggi in campo alla Continassa agli ordini di Andrea Pirlo, per riprendere gli allenamenti smessi all’indomani della sconfitta subita in casa contro la Fiorentina per 0-3, ultima partita del 2020 che i bianconeri hanno disputato.

La squadra si ritroverà quindi oggi in campo per riprendere gli allenamenti in vista della ripresa del campionato e del nuovo anno, con un mese di gennaio molto importante per i bianconeri, che oltre alla partita di Coppa Italia contro il Genoa, si giocheranno la Supercoppa italiana contro il Napoli, e giocheranno a San Siro i due scontri diretti con Milan e Inter che diranno molto delle ambizioni Scudetto dei bianconeri.

Mentre Andrea Pirlo e la squadra lavorano sul campo quindi, chi non ha mai smesso di farlo al di fuori è Fabio Paratici, che si appresta ad iniziare un’altra sessione di calciomercato. La sessione invernale servirà a Paratici per cercare di migliorare ancora di più la rosa a disposizione di Andrea Pirlo, con il quale si incontrerà oggi per pianificare quelli che potrebbero essere gli obiettivi del mercato bianconero. Tra questi ci sarà sicuramente quello di una punta, che dovrebbe essere portata a Torino per far rifiatare Dybala, Morata e Cristiano Ronaldo. Cinque sono per ora i nomi sul taccuino del dirigente bianconero, tutti abbordabili dal punto di vista del costo, con le casse bianconere che non ne possono sostenere di eccessivi. Oltre al nome di Milik, che però a fine anno si libererà a zero, la Juventus segue quello di Fernando Llorente, che potrebbe tornare sotto la Mole con impatto zero sul bilancio, e consocerebbe già l’ambiente; quello di Olivier Giroud, anche lui seguito da tempo; e quelli nuovi di Pavoletti e Scamacca, che sembrerebbero però meno fattibili.

