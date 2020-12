Juventus: oggi la ripresa degli allenamenti

TORINO – Dopo la sconfitta contro la Fiorentina nell’ultima partita del 2020, la Juventus si è goduta alcuni giorni di vacanza concessi dal tecnico Andrea Pirlo, ed oggi si ritroverà alla Continassa per iniziare a preparare la ripresa del campionato e la seconda parte della stagione.

I bianconeri inizieranno il nuovo anno con 10 punti di svantaggio dal Milan capolista, e 9 dall’Inter seconda: la Juventus ha però una paratia in meno, quella contro il Napoli, da recuperare, oltre ad avere ancora entrambe le partite di andata contro le milanesi da giocare. Gennaio sarà quindi un mese di fuoco per la Juventus che inizierà contro l’Udinese per poi scendere in campo il giorno dell’Epifania contro il Milan. Dopo i rossoneri faranno visita allo Stadium il Sassuolo in campionato, e il Genoa per la partita di Coppa Italia, al quale seguiranno la sfida contro l’Inter a San Siro, e la finale della Supercoppa Italiana contro il Napoli. Il mese si concluderà poi con il match contro il Bologna, e l’inizio del girone di ritorno contro la Sampdoria.

Un grande tour de force per i bianconeri, che oggi inizieranno a prepararsi al meglio agli ordini del loro tecnico: Pirlo avrà oggi a disposizione tutta la squadra, con Chiellini che ha pienamente recuperato dall’ultimo infortunio, così come Merih Demiral e Matthijs de Ligt, uscito anzitempo dalla sfida contro la Fiorentina, ma con nulla di grave e quindi già disponibile. La squadra inizierà quindi il lavoro che la porterà al tour de force di gennaio, che molto probabilmente dirà a tutti gli addetti ai lavori e alla squadra bianconera, dive la formazione di Andrea Pirlo può realmente arrivate in questa stagione, sia dal punto di vista dei trofei che del gioco espresso in campo.

