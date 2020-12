Il principe Turki bin Salman si vaccina con la maglia della Juve

TORINO – Questo week end si è svolta a Dubai la premiazione relativa ai Globe Soccer Awards, i premi consegnati alle eccellenze del mondo del calcio della passata stagione.

Durante la cerimonia sono stati premiati anche il giocatore, la squadra, il tecnico e il procuratore del secolo, con il giocatore della Juventus Cristiano Ronaldo che ha portato a casa il premio come calciatore del secolo. Il portoghese, che aveva vinto anche nella categoria giocatore dell’anno, ha lasciato il premio a Robert Lewandowski, vincitore di tutto quello che c’era da vincere in questa stagione, e non insignito di un meritato Pallone D’Oro, che France Football ha deciso per questa stagione di non consegnare a nessuno.

A Dubai, alla premiazione, Ronaldo ha ringraziato i suoi compagni vecchi e nuovi: “Bello raggiungere tanti record. Non è facile per così tanti anni ma i numeri parlano da soli. Sono orgoglioso di questi traguardi ma senza grandi compagni, club e allenatori non sarebbe stato possibile”, le parole del portoghese, che poi ha continuato “Non inseguo i record, sono loro che inseguono me. È bellissimo. Grazie a tutte le persone che hanno votato per me e un grazie ai miei compagni di squadra, ai club con cui ho giocato, alla nazionale, alla mia famiglia e ai miei amici. È un traguardo eccezionale, questo mi dà la motivazione per continuare il mio percorso e spero di essere ancora in grado di giocare ancora per qualche anno.”