Dall’America confermano: Juve in lizza per un giovane talento

TORINO – Mancano pochi giorni all’inizio della sessione invernale di calciomercato e la Juventus è già al lavoro per piazzare un nuovo colpo. La squadra è uscita malconcia dall’ultima partita di campionato, dove la tremenda sconfitta per 3-0 contro la Fiorentina ha messo in evidenza tutti i limiti dei bianconeri. Per questo motivo, la società si è già messa al lavoro, per trovare nuovi rinforzi che vadano a completare la rosa di Andrea Pirlo. Inoltre, dall’America giungono conferme incredibili: la Juve è in lizza per un giovane talento.

Stiamo parlando del terzino classe 2001 Bryan Reynolds, giocatore dell’FC Dallas. A confermare questa notizia è il sito ufficiale della Major League Soccer, che ha fatto un’analisi molto approfondita della possibile trattativa, che vede coinvolto anche un altro club italiano. Ecco quanto riportato dalla MLS: “La lotteria per Bryan Reynolds continua, con nuovi rapporti che sabato sono emersi sui potenziali pretendenti stranieri per il prodotto dell’FC Dallas Homegrown, molto pubblicizzato. Secondo uno di questi rapporti, fatto dal giornalista italiano e insider dell’AS Roma John Solano, è la Juventus che è riemersa come favorita per l’acquisto di Reynolds, dopo che la Roma inizialmente sembrava avere una pista interna. Tom Bogert di MLSsoccer.com ha riferito la scorsa settimana che la Roma ha fatto un’offerta da $ 9,2 milioni per Reynolds. Juventus e Roma sono due dei tre club che sono stati costantemente segnalati per un possibile accordo per Reynolds, mentre l’altra squadra son i belgi del Club Brugge. La Juventus era stata precedentemente segnalata come la migliore contendente per l’acquisto del giocatore da Buzz Carrick del 3rd Degree il mese scorso“.

Prosegue, poi, il sito ufficiale della Lega calcistica americana: "Sky Italia sabato ha anche riferito che il piano finale della Juventus sarebbe quello di prestare Reynolds al Cagliari, altra squadra di Serie A, per evitare di avere un posto da non europeo occupato; in questo modo, Reynolds sarebbe sotto la tutela di un rispettato allenatore come Eusebio Di Francesco. La destinazione di Reynolds è diventata una delle più grandi storie della offseason di MLS, mentre continua la sua ascesa dalla prospettiva dell'accademia di Dallas ad essere potenzialmente uno dei trasferimenti più onerosi nella storia del campionato. Il dinamico terzino è diventato il titolare dell'FC Dallas subito dopo che Reggie Cannon è passato al Boavista. Reynolds è stato un artista eccezionale nelle sue 14 presenze, che hanno portato a queste voci riguardo un suo trasferimento all'estero".