Il rientro di Yildiz e la gestione della tendinopatia

Dalla Continassa arrivano segnali che fanno sorridere Luciano Spalletti. Nell’ultima seduta, Kenan Yıldız ha lavorato interamente con il gruppo, completando l’allenamento senza intoppi. Un passaggio non banale, considerando la tendinopatia che il talento turco si trascina dall’inizio della stagione e che impone una gestione attenta dei carichi. Dopo le panchine contro Bologna e Milan, la sensazione è che il numero dieci bianconero possa tornare presto a disposizione dal primo minuto, a patto che anche la prossima seduta confermi le buone risposte fisiche viste in campo. Lo staff medico continua a monitorarlo con cautela, anche in prospettiva del finale di stagione e degli impegni internazionali. Per la Juventus, ritrovare brillantezza e imprevedibilità negli ultimi trenta metri passa inevitabilmente dai suoi strappi, dalla sua capacità di creare superiorità e dare ritmo alla manovra offensiva.

Vlahovic verso un ruolo sempre più centrale

Indicazioni positive arrivano anche da Dušan Vlahović, che ha svolto l’intera seduta con i compagni mostrando segnali di crescita sul piano atletico. Dopo il rientro graduale visto contro il Milan, l’attaccante serbo sta aumentando il minutaggio e ritrovando condizione, elemento fondamentale per questo finale di campionato. La sua presenza costante in gruppo permette a Spalletti di lavorare con maggiore continuità sulle soluzioni offensive, restituendo alla squadra un riferimento centrale che era mancato a lungo durante la stagione. Con Yildiz e Vlahovic di nuovo pienamente coinvolti nel lavoro collettivo, l’allenatore toscano può iniziare a pensare a un impiego più ambizioso della coppia, fondamentale per alzare il peso specifico dell’attacco nelle prossime gare decisive. I segnali che arrivano dal campo sono chiari: la Juventus sta ritrovando due uomini chiave proprio nel momento in cui serve di più.