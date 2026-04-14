Juventus, Yildiz in dubbio contro il Bologna: si è allenato in disparte

Preoccupano le condizioni di Yildiz, che nelle ultime settimane è alle prese con un infortunio che lo mette in dubbio per le prossime sfide.

Yildiz, le sue condizioni

Non arrivano buone notizie dalla Continassa. Nella giornata di oggi, Kenan Yildiz non ha preso parte all’allenamento insieme ai compagni. Il numero 10 ha infatti svolto un allenamento differenziato, lontano dal gruppo. Il turco soffre già da qualche settimana di un fastidio al ginocchio sinistro, che lo aveva costretto a fermarsi durante la rifinitura prima dell’Atalanta. Yildiz si era comunque reso disponibile per la partita contro la Dea, anche se visibilmente vincolato dall’infortunio. Nella gara del Bluenergy Stadium non ha mai brillato, venendo anche sostituito poco dopo l’inizio del secondo tempo. Adesso Luciano Spalletti spera di avere il suo fantasista per la prossima partita contro il Bologna, in programma domenica 19. Averlo anche solo in panchina sarebbe un’ottima notizia per la Juventus.

Lo storico degli infortuni

Kenan Yildiz ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici nel corso della sua giovane carriera, seppur mai di lunga durata, che hanno influito talvolta sulla sua continuità di rendimento con la Juventus. Il primo episodio recente della stagione 2025/26 risale a fine ottobre 2025, quando un problema al ginocchio lo costrinse a saltare circa una settimana di attività e almeno una partita di campionato. Il più recente, dopo quello attuale, risale a inizio febbraio 2026, con un sovraccarico all’adduttore sinistro / affaticamento muscolare che lo portò a essere sostituito all’intervallo di Parma-Juventus. Niente di grave neanche in quell’occasione.

Nel corso della stagione sono emersi anche fastidi al ginocchio legati a lieve infiammazione, gestiti dallo staff medico in modo conservativo per non comprometterne la disponibilità nelle partite chiave della stagione. Nel passato più lontano la sua storia di infortuni include singole assenze per affaticamenti muscolari o piccoli problemi fisici nella stagione 2024/25 e anche un episodio di gastroenterite nel 2024, ma nessuno di questi stop ha comportato lunghi periodi lontano dal campo.

Anche per questo motivo, la Juventus è fiduciosa nel riavere il suo numero 10 il prima possibile, seppur consapevole che rischiarlo in questo finale di stagione potrebbe essere pericoloso.

La Juventus senza Yildiz

In campionato si è vista poche volte una Juventus senza Yildiz in campo. Nell’ultima partita, contro l’Atalanta, Spalletti ha inserito David al suo posto, abbassando Boga nella posizione del turco. La soluzione di mettere l’ivoriano sulla trequarti sinistra sembra essere quella più ovvia, essendo il suo ruolo naturale. David tornerebbe titolare, con la Juve che rinuncerebbe a giocare con un “falso nueve” come visto nelle ultime uscite. Anche l’impiego di Milik potrebbe aumentare, con il polacco che sarebbe il sostituto naturale di David a partita in corso. Da non sottovalutare neanche l’utilizzo di McKennie, abituato a giocare in qualsiasi zona dell’attacco bianconero.

Le soluzioni a Luciano Spalletti non mancano, anche se sostituire quello che è il giocatore con più qualità nella rosa non è un’impresa facile.