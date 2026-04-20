L'esterno è uscito a fine primo tempo per un sovraccarico al polpaccio destro. Lo staff della Juve lo dovrà valutare giorno dopo giorno
La Juve tira un sospiro di sollievo per Emil Holm. L'esterno svedese, protagonista di una buona prestazione nel match di ieri sera, è stato costretto a uscire dal campo per precauzione. Fortunatamente non ha riportato lesioni muscolari, ma un sovraccarico al polpaccio destro. Lo staff medico valuterà i tempi di recupero.
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