Khephren Thuram continua il suo lavoro differenziato sui campo della Continassa. Il centrocampista francese, non ha ancora recuperato la migliore forma fisica e i problemi all’edema stanno rallentando il suo rientro con il resto della squadra.

Nelle ultime sedute di allenamento, il giocatore non ha mai preso parte agli esercizi di lavoro collettive e questo mantiene un’alone di incertezza sulla sua presenza nel derby contro il Torino.

Lo staff tecnico, di comune accordo con Luciano Spalletti, non forzerà i tempi di recupero, e valuterà le condizioni del centrocampista fino alle ultime ore prima del match in programma domenica. Al momento, l’ipotesi più accreditata sembra essere quelle di una convocazione con possibile utilizzo a gara in corso, qualora il giocatore desse segnali positivi.