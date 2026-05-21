Khephren Thuram continua ad allenarsi a parte: la sua presenza nel derby di domenica è a forte rischio.

Lorenzo Focolari

Khephren Thuram continua il suo lavoro differenziato sui campo della Continassa. Il centrocampista francese, non ha ancora recuperato la migliore forma fisica e i problemi all’edema stanno rallentando il suo rientro con il resto della squadra.

Khephren Thuram (1)

Nelle ultime sedute di allenamento, il giocatore non ha mai preso parte agli esercizi di lavoro collettive e questo mantiene un’alone di incertezza sulla sua presenza nel derby contro il Torino.

Lo staff tecnico, di comune accordo con Luciano Spalletti, non forzerà i tempi di recupero, e valuterà le condizioni del centrocampista fino alle ultime ore prima del match in programma domenica. Al momento, l’ipotesi più accreditata sembra essere quelle di una convocazione con possibile utilizzo a gara in corso, qualora il giocatore desse segnali positivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta Continua la lettura
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti