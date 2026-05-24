La Juventus, si è ritrovata questa mattina sui campi della Continassa per le ultime prove tattiche in vista del derby della Mole in programma questa sera.

Luciano Spalletti, dovrebbe apportare qualche modifica di formazione rispetto alla sfida contro la Fiorentina. Leggiamo le possibili scelte del tecnico toscano.

Il probabile undici bianconero

In porta si sarà Perin. In difesa sarà Gatti a sostituire lo squalificato Bremer, affiancato da Kalulu e Kelly. Nella linea di centrocampo, sulla fascia destra dovrebbe trovare spazio Holm, su quella sinistra Cambiaso. Al centro visto le condizioni non ancora ottimali di Thuram, dovrebbero agire Locatelli e McKennie. In attacco potrebbe partire titolare David al posto di Vlahovic, visto che quest’ultimo non è al top della forma. Nel ruolo di esterni offensivi Conceiçao e Boga.

Juventus 3-4-3: Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Holm, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceicao, David, Boga.