La Juventus si prepara per la gara casalinga di domani contro la Fiorentina. Nella giornata di oggi, vigilia del match, Spalletti si aspetterà senz’altro di trovare buone notizie dai campi della Continassa. La sfida di domani, rappresenta uno snodo cruciale per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League e servirà l’apporto di tutta la squadra.

Stando alle ultime notizie, sembrerebbero essere recuperati sia Pierre Kalulu che Llyod Kelly. I due oggi prenderanno parte alla seduta di allenamento e domani faranno parte regolarmente del match. Due rientri importanti per la linea difensiva bianconera, che sarà chiamata a svolgere una prestazione di solidità e attenzione.

Per quanto riguarda le condizioni di Khephren Thuram, il centrocampista francese ha lavorato ancora a parte nella giornata di ieri e resta il vero dubbio per il match dell’Allianz Stadium. La sensazione è che il tecnico deciderà soltanto all’ultimo se convocarlo o preservarlo per il derby contro il Torino. Seguiranno aggiornamenti nel corso della giornata.