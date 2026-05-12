In casa Juventus continuano a preoccupare le condizioni di Khephren Thuram. I bianconeri, si sono ritrovati oggi sui campi della Continassa per preparare la prossima gara contro la Fiorentina, ma il centrocampista francese non ha preso parte alla seduta. Per lui infatti lo staff medico bianconero ha previsto solamente del lavoro differenziato.

Ad oggi la sua presenza resta in forte dubbio, anche perché l’obiettivo comune è non forzare i tempi di recupero con il rischio poi di un eventuale ricaduta. Le prossime ore saranno sicuramente cruciali per capire se il francese riuscirà a recuperare e a mettersi a disposizione di mister Spalletti.