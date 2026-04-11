Atalanta-Juve, i convocati di Spalletti: c’è una sorpresa

Stasera alle 20:45 la Juve scenderà in campo alla New Balance Arena di Bergamo. In occasione dell’importante sfida contro l’Atalanta, tra i convocati di mister Spalletti, c’è una sorpresa: Riccardo Radu. Il portiere classe 2007 è alla prima convocazione tra i grandi. Quest’anno, in Primavera, ha registrato 11 presenze e 5 reti inviolate. Di seguito i convocati completi.
2 Holm
3 Bremer
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
10 Yildiz
11 Zhegrova
13 Boga
14 Milik
15 Kalulu
16 Di Gregorio
18 Kostic
19 Thuram
20 Openda
21 Miretti
23 Pinsoglio
27 Cambiaso
30 David
51 Radu