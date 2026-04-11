Atalanta-Juve, i convocati di Spalletti: c’è una sorpresa

La lista dei convocati della Juve in vista della gara contro l'Atalanta. Tra i nomi, spunta soprattutto quello di Riccardo Radu

Stasera alle 20:45 la Juve scenderà in campo alla New Balance Arena di Bergamo. In occasione dell’importante sfida contro l’Atalanta, tra i convocati di mister Spalletti, c’è una sorpresa: Riccardo Radu. Il portiere classe 2007 è alla prima convocazione tra i grandi. Quest’anno, in Primavera, ha registrato 11 presenze e 5 reti inviolate. Di seguito i convocati completi.

2 Holm

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

10 Yildiz

11 Zhegrova

13 Boga

14 Milik

15 Kalulu

16 Di Gregorio

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

21 Miretti

23 Pinsoglio

27 Cambiaso

30 David

51 Radu