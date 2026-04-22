Tre titolari da valutare alla vigilia della sfida

C’è una leggera preoccupazione in casa Juventus in vista della delicatissima sfida contro il Milan. A pochi giorni da uno scontro diretto che può pesare enormemente nella corsa Champions, lo staff tecnico bianconero deve monitorare con attenzione le condizioni di tre titolari che nelle ultime ore non si sono allenati regolarmente con il gruppo. Si tratta di Yildiz, Thuram e Holm, che già settimane prima della sfida contro il Bologna accusano qualche problema. Non si tratta di infortuni gravi, ma di situazioni da seguire quotidianamente, con programmi personalizzati e valutazioni costanti da parte dello staff medico. L’obiettivo è chiaro: recuperare energie e brillantezza senza correre rischi inutili, soprattutto considerando l’importanza della partita e il peso specifico dei calciatori coinvolti negli equilibri tattici della squadra.

Yildiz e l’infiammazione al ginocchio: gestione e prudenza

Il caso che desta maggiore attenzione è quello di Kenan Yildiz. Il talento turco, già impiegato soltanto per uno spezzone nella gara contro il Bologna, convive con un’infiammazione al ginocchio sinistro che ne ha limitato il lavoro settimanale. Nell’allenamento di mercoledì ha svolto esclusivamente lavoro personalizzato, segnale di una gestione improntata alla massima cautela. Al momento la sua presenza contro il Milan non appare in serio dubbio, ma molto dipenderà dalle sensazioni dei prossimi giorni e dalla risposta del ginocchio ai carichi di lavoro progressivi. Lo staff preferisce non forzare i tempi, consapevole che averlo al meglio, anche solo per uno spezzone decisivo, può risultare determinante nell’economia del match.

Thuram tra gestione dei carichi e fastidi muscolari

Situazione differente ma comunque da monitorare quella di Khephren Thuram. Il centrocampista francese sta convivendo da qualche settimana con piccoli fastidi che ne stanno condizionando la continuità negli allenamenti. Anche lui ha lavorato a parte rispetto al gruppo, seguendo un programma mirato per smaltire le tensioni muscolari accumulate nelle ultime gare. La sua eventuale assenza o una presenza non al meglio inciderebbero sugli assetti tattici della squadra, costringendo Spalletti a rivedere alcune soluzioni in mediana. Per questo motivo la parola d’ordine è gestione: evitare sovraccarichi e arrivare alla sfida con il Milan con un giocatore nelle migliori condizioni possibili, anche a costo di limitarne il lavoro in settimana.

Holm, esami negativi ma monitoraggio costante

Infine c’è il caso di Emil Holm, uscito all’intervallo della partita contro il Bologna dopo aver accusato un problema fisico. Gli esami strumentali hanno escluso lesioni, un segnale rassicurante per lo staff medico, ma il laterale svedese continua a lavorare a parte per smaltire completamente il fastidio. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno, con l’obiettivo di rimetterlo gradualmente in gruppo senza affrettare i tempi. In un momento così delicato della stagione, la Juventus preferisce affidarsi alla prudenza, consapevole che la sfida contro il Milan richiederà energie fisiche e mentali al massimo livello.