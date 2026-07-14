Nella giornata di ieri, la Juventus si è ritrovata sui campi della Continassa per iniziare ufficialmente il raduno estivo che dà il via alla stagione 2026/2027. Per mister Spalletti non arrivano però buone notizie, preoccupano infatti le condizioni fisiche di Khephren Thuram.

Il classe 2003, si è presentato ieri al JMedical con una vistosa fasciatura al ginocchio destro. Non una novità, dato che già nell’ultima parte della scorsa stagione il centrocampista francese aveva dovuto convivere con un problema al ginocchio, ma la speranza della società bianconera era che, grazie al riposo estivo e a lavoro mirato il problema potesse rientrare.

I tempi di recupero e la terapia conservativa

Stando a quanto riporta, la sindrome femoro-rotulea di cui soffreè ancora ben presente ed è una situazione da monitorare e tenere sotto controllo.

Ieri il centrocampista ha svolto lavoro differenziato, e la sensazione è che lo staff medico bianconero utilizzerà massima cautela per il suo rientro a pieno regime. Inevitabilmente passerà ancora del tempo prima che il tecnico toscano lo possa utilizzare.

Sempre in merito a quanto riporta il quotidiano, Thuram non sarà fra i convocati della trasferta in Svizzera che vedrà la Juventus affrontare il Basilea nella primo test stagionale. Ad oggi infatti la terapia a cui si sta sottoponendo prevede solo ghiaccio e fasciature per ridurre l'infiammazione. Se poi non passerà si valuterà un intervento più invasivo con infiltrazioni.