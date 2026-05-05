La presenza di Thuram a Lecce è a forte rischio. Nel caso in cui il francese non dovesse farcela, al suo posto si prepara McKennie.
Giornata di riposo in casa Juventus, che si ritroverà domani sui campi della Continassa per preparare al meglio l’insidiosa trasferta di Lecce.
I bianconeri, dopo il pareggio casalingo nell’ultima giornata di campionato contro l’Hellas Verona, hanno terminato i jolly a loro disposizione e non possono più fallire se vorranno centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.
L’obiettivo è tenere ora a distanza le dirette concorrenti, soprattutto la Roma che dopo la straripante vittoria di ieri ai danni della Fiorentina, si è portata a solo un punto di distanza dalla Vecchia Signora.
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Le condizioni fisiche di ThuramAll’interno dello staff bianconero c’è preoccupazione in merito alle condizioni fisiche di Khephren Thuram. Il centrocampista francese, come si è potuto notare nell’ultimo turno di Serie A, non è al meglio della forma e in questi giorni di allenamento verrà monitorato costantemente.
Nonostante il giocatore rappresenti una pedina fondamentale nello scacchiere del tecnico toscano, non si correranno rischi inutili e al suo posto si prepara a scendere in campo Weston McKennie. Seguiranno aggiornamenti.
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