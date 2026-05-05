Giornata di riposo in casa Juventus, che si ritroverà domani sui campi della Continassa per preparare al meglio l’insidiosa trasferta di Lecce.

I bianconeri, dopo il pareggio casalingo nell’ultima giornata di campionato contro l’Hellas Verona, hanno terminato i jolly a loro disposizione e non possono più fallire se vorranno centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

L’obiettivo è tenere ora a distanza le dirette concorrenti, soprattutto la Roma che dopo la straripante vittoria di ieri ai danni della Fiorentina, si è portata a solo un punto di distanza dalla Vecchia Signora.

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Le condizioni fisiche di Thuram

All’interno dello staff bianconero c’è preoccupazione in merito alle condizioni fisiche di Khephren. Il centrocampista francese, come si è potuto notare nell’ultimo turno di Serie A, non è al meglio della forma e in questi giorni di allenamento verrà monitorato costantemente.

Nonostante il giocatore rappresenti una pedina fondamentale nello scacchiere del tecnico toscano, non si correranno rischi inutili e al suo posto si prepara a scendere in campo Weston McKennie. Seguiranno aggiornamenti.