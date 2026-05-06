I rientri che fanno sorridere Spalletti

La Juventus prepara la trasferta di Lecce con segnali incoraggianti dall’infermeria. Dopo il mezzo passo falso contro il Verona, che ha riavvicinato la Roma in classifica, i bianconeri sanno di non poter più sbagliare nella corsa al quarto posto. Per questo motivo le indicazioni arrivate dall’ultima seduta di allenamento hanno un peso specifico importante per Luciano Spalletti. Nella giornata odierna, infatti, diversi giocatori finiti sotto osservazione negli ultimi giorni hanno lavorato regolarmente con il resto del gruppo, aumentando le possibilità di vederli in campo dal primo minuto al Via del Mare. In particolare, gli occhi erano puntati su Kenan Yildiz, Khephren Thuram e Dusan Vlahovic, tre pedine fondamentali nello scacchiere juventino, che hanno svolto l’intera sessione insieme ai compagni senza particolari limitazioni. Un segnale chiaro in vista della delicata sfida contro il Lecce, che potrebbe indirizzare in maniera decisiva il finale di stagione della Vecchia Signora.

Solo Milik e Cabal ancora a parte

Le indicazioni arrivate dal campo, riportate da Sky Sport attraverso l’inviato Francesco Cosatti, confermano dunque un quadro clinico in netto miglioramento. Gli unici calciatori che hanno proseguito con un lavoro differenziato sono Arkadiusz Milik e Juan Cabal, ancora alle prese con i rispettivi percorsi di recupero. Per il resto, il gruppo si è allenato al completo, permettendo a Spalletti di provare soluzioni tattiche con tutti gli uomini più rappresentativi a disposizione. Il recupero contemporaneo di Yildiz, Thuram e Vlahovic restituisce qualità, fisicità e soluzioni offensive che nelle ultime settimane erano venute meno, condizionando in parte la fluidità del gioco bianconero. La loro presenza in gruppo lascia intendere che possano essere convocati senza particolari rischi per la gara di sabato sera.

Il calendario e il peso della sfida del Via del Mare

La partita contro il Lecce, in programma sabato 9 maggio alle 20:45, rappresenta un crocevia fondamentale nella corsa alla prossima UEFA Champions League. I salentini, reduci da un successo prezioso nello scontro salvezza, venderanno cara la pelle davanti al proprio pubblico. Dopo la trasferta pugliese, la Juventus tornerà all’Allianz Stadium per affrontare la Fiorentina, prima di chiudere il campionato con il derby contro il Torino. Tre gare che valgono una stagione e che Spalletti potrà ora preparare con qualche certezza in più dal punto di vista fisico. Il recupero dei titolari, in questo momento, pesa quasi quanto un acquisto di mercato.