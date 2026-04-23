La Juve di Luciano Spalletti ha da poco concluso l'allenamento mattutino in vista della gara contro il Milan. Una sola buona notizia per il tecnico toscano: Vasilije Adzic si è allenato parzialmente in gruppo. Tuttavia, Kenan Yildiz, Emil Holm e Khephren Thuram hanno lavorato a parte.

Il turco soffre ancora per un'infiammazione al ginocchio, ma vuole essere titolare domenica sera contro i rossoneri. Lo svedese ha un sovraccarico al polpaccio e difficilmente ci sarà. Per quanto riguarda il centrocampista francese, va gestito ma non sembrano esserci particolari problemi e dovrebbe essere regolarmente a disposizione.