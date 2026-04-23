Da poco si è concluso il consueto allenamento mattutino per la Juve di Luciano Spalletti. Ecco le ultime novità dalla Continassa
La Juve di Luciano Spalletti ha da poco concluso l'allenamento mattutino in vista della gara contro il Milan. Una sola buona notizia per il tecnico toscano: Vasilije Adzic si è allenato parzialmente in gruppo. Tuttavia, Kenan Yildiz, Emil Holm e Khephren Thuram hanno lavorato a parte.
Il turco soffre ancora per un'infiammazione al ginocchio, ma vuole essere titolare domenica sera contro i rossoneri. Lo svedese ha un sovraccarico al polpaccio e difficilmente ci sarà. Per quanto riguarda il centrocampista francese, va gestito ma non sembrano esserci particolari problemi e dovrebbe essere regolarmente a disposizione.
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