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Juve, alla Continassa arriva l’Academy di Miami

Stefania Palminteri – 27 Marzo, 18:26

Luciano Spalletti

Nella giornata di oggi, la Juve ha aperto le porte all'Academy bianconera di Miami. I giovani hanno incontrato la prima squadra e il mister

Il legame tra la Juve e le sue realtà internazionali si rafforza con un evento speciale. Nella giornata di oggi, infatti, i giovani talenti della Juventus Academy Miami hanno fatto ufficialmente visita alla Continassa. Di seguito il messaggio del club.

“È stata una giornata speciale per i giovani della Juventus Academy di Miami, presenti al Training Center di Vinovo in occasione dell’allenamento mattutino di oggi per salutare l’allenatore Luciano Spalletti e i giocatori della Prima Squadra non impegnati in Nazionale.”

 