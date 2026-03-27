Juve, alla Continassa arriva l’Academy di Miami

Il legame tra la Juve e le sue realtà internazionali si rafforza con un evento speciale. Nella giornata di oggi, infatti, i giovani talenti della Juventus Academy Miami hanno fatto ufficialmente visita alla Continassa. Di seguito il messaggio del club.
“È stata una giornata speciale per i giovani della Juventus Academy di Miami, presenti al Training Center di Vinovo in occasione dell’allenamento mattutino di oggi per salutare l’allenatore Luciano Spalletti e i giocatori della Prima Squadra non impegnati in Nazionale.”