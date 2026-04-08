Juve, caso Vlahovic: il punto sul rinnovo dopo l’infortunio

Dopo l'ennesimo infortunio stagionale, la Juve sta valutando di rinegoziare le cifre del rinnovo di Dusan Vlahovic

Il conto alla rovescia per la scadenza del contratto di Dusan Vlahovic prosegue. Tuttavia, dopo l’ennesimo infortunio in stagione (lesione di basso grado del soleo) rimediato durante il riscaldamento della sfida contro il Genoa, la Juve sta valutando di negoziare le cifre per il rinnovo.

La società bianconera non ha intenzione di rinunciare al serbo: è considerato da Spalletti un pilastro per il futuro della squadra. Tuttavia, l’ultimo incidente di percorso ha cambiato i rapporti di forza al tavolo delle trattative. La Signora punta al a dimezzare l’ingaggio da 12 milioni netti e abbassare drasticamente le richieste sulle commissioni.