La Juventus continua la preparazione in vista della prossima gara di campionato contro la Fiorentina. Un match delicato e molto importante per gli uomini di Spalletti, chiamati ad ottenere i tre punti per tenere salda la terza posizione in classifica e mantenere il distacco dalle inseguitrici.

Dalla Continassa nel frattempo arrivano buone notizie da Kenan Yildiz. Il numero dieci bianconero, ha recuperato dall’infiammazione al ginocchio e si candida per una maglia da titolare. Il suo recupero in un momento così importante della stagione per i bianconeri, rappresenta sicuramente un’arma più per la corsa Champions.

Le condizioni di Thuram

Come già raccontato i giorni scorsi, resta invece in dubbio la presenza di Khéphren Thuram. Il centrocampista francese, in questi giorni ha sempre svolto lavoro differenziato e difficilmente sarà al top della condizione per il match contro la squadra toscana. Proprio per tale motivo cresce la candidatura di Teun Koopmeiners, che potrebbe agire sia nel ruolo di mediano che in una posizione più avanzata. Nelle prossime ore o nella giornata di domani, sicuramente avremo novità importanti sugli ultimi dubbi di formazione.