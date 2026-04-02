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Juve-Genoa, le probabili: Vlahovic torna titolare?

Stefania Palminteri – 2 Aprile, 11:48

Dusan Vlahovic

In vista del match contro il Genoa, in programma alle 18 del Lunedì dell'Angelo, la probabile formazione della Juve di Spalletti

Archiviata l’ennesima brutta parentesi della Nazionale, conclusa con la sconfitta nella finale del playoff contro la Bosnia, da domani la Juve si concentrerà esclusivamente sulla partita contro il Genoa. Di seguito le probabili formazioni di Luciano Spalletti e Daniele De Rossi.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Cambiaso, Kelly, Bremer, Kalulu; Thuram, Locatelli; Yildiz, McKennie, Conceiçao; Vlahovic. All. Spalletti

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi