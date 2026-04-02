Juve-Genoa, le probabili: Vlahovic torna titolare?

Archiviata l’ennesima brutta parentesi della Nazionale, conclusa con la sconfitta nella finale del playoff contro la Bosnia, da domani la Juve si concentrerà esclusivamente sulla partita contro il Genoa. Di seguito le probabili formazioni di Luciano Spalletti e Daniele De Rossi.
JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Cambiaso, Kelly, Bremer, Kalulu; Thuram, Locatelli; Yildiz, McKennie, Conceiçao; Vlahovic. All. Spalletti
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi