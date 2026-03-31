Juventus, Emil Holm torna in gruppo

Il terzino svedese dopo un mese e mezzo fermo ai box per un problema al soleo, è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni.

In casa Juventus arrivano buone notizie dall’infermeria: Emil Holm è tornato parzialmente in gruppo dopo un mese e mezzo di stop per un problema al soleo.

Il terzino svedese procede ora verso il completo recupero e i prossimi giorni, saranno decisivi per capire se sarà convocato da mister Spalletti per il prossimo match di campionato contro il Genoa.

Nel frattempo, nella giornata di oggi faranno rientro alla Continassa i primi giocatori impegnati con le rispettive selezioni. I primi a tornare a Torino saranno Pierre Kalulu e Juan Cabal. Luciano Spalletti potrà così contare su i due difensori in vista della preparazione della gara in programma il giorno di Pasquetta.