In vista della sfida contro il Bologna, la Juve ha tenuto il consueto allenamento mattutino. Per la gioia del tecnico Spalletti, Kenan Yildiz e Khephren Thuram hanno svolto l'intera seduta in gruppo. Entrambi, dunque, ci saranno per la sfida contro i rossoblu.

Nella sessione di ieri c'era stata grande apprensione poiché entrambi i calciatori della Signora avevano svolto la seduta a parte. Il centrocampista francese convive da circa un mese con i postumi di un colpo alla caviglia, mentre l'esterno turco combatte da parecchi mesi con l'infiammazione al tendine rotuleo.