Il tecnico della Juve Spalletti può tirare un sospiro di sollievo: Yildiz e Thuram, nella seduta odierna, si sono allenati con il gruppo
In vista della sfida contro il Bologna, la Juve ha tenuto il consueto allenamento mattutino. Per la gioia del tecnico Spalletti, Kenan Yildiz e Khephren Thuram hanno svolto l'intera seduta in gruppo. Entrambi, dunque, ci saranno per la sfida contro i rossoblu.
Nella sessione di ieri c'era stata grande apprensione poiché entrambi i calciatori della Signora avevano svolto la seduta a parte. Il centrocampista francese convive da circa un mese con i postumi di un colpo alla caviglia, mentre l'esterno turco combatte da parecchi mesi con l'infiammazione al tendine rotuleo.
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