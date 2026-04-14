Juve, ai dettagli il rinnovo di Locatelli: ufficialità a breve

Rinnovo contrattuale in fase di definizione, la Juve continua a concentrarsi sul prolungamento dei propri giocatori simbolo

Se ne parla da qualche mese, ora il rinnovo di Manuel Locatelli è in fase di definizione. Il capitano della Juve proseguirà con i bianconeri ancora a lungo, con l’ufficialità del prolungamento contrattuale che dovrebbe arrivare a breve. L’accordo tra le parti è in stato molto avanzato e potrebbe essere ufficializzato a breve.

Un segnale forte della volontà del club di dare continuità al progetto tecnico, puntando su un giocatore diventato fondamentale negli equilibri della squadra. L’attuale contratto del centrocampista con i bianconeri è in scadenza nel 2028: il nuovo accordo dovrebbe arrivare almeno fino al 2030. Una mossa importante, in attesa anche di capire se la Signora giocherà in Champions League la prossima stagione.