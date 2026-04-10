Durante la seduta di allenamento odierna, non sono arrivate buone notizie per la Juventus. Difatti, Juan Cabal, si è dovuto fermare e interrompere prima del previsto la seduta a causa di un problema muscolare all’adduttore sinistro. Le sue condizioni verranno valutate nel corso di queste ore, ma sembra difficile che riesca a recuperare per il match di domani sera contro l’Atalanta.
Juve, Cabal si è fermato per un fastidio muscolare
Lorenzo Focolari – 10 Aprile, 15:33
Juan Cabal molto probabilmente non farà parte della lista dei convocati per la trasferta di Bergamo. Il terzino colombiano ha accusato un fastidio all’adduttore sinistro.