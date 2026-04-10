Juve, Cabal si è fermato per un fastidio muscolare

Juan Cabal molto probabilmente non farà parte della lista dei convocati per la trasferta di Bergamo. Il terzino colombiano ha accusato un fastidio all’adduttore sinistro.

Durante la seduta di allenamento odierna, non sono arrivate buone notizie per la Juventus. Difatti, Juan Cabal, si è dovuto fermare e interrompere prima del previsto la seduta a causa di un problema muscolare all’adduttore sinistro. Le sue condizioni verranno valutate nel corso di queste ore, ma sembra difficile che riesca a recuperare per il match di domani sera contro l’Atalanta.