Juve, il bollettino medico: le condizioni di Vlahovic e Perin

Attraverso un comunicato, la Juve ha diramato il bollettino medico ufficiale sulle condizioni di Dusan Vlahovic e Mattia Perin. Entrambi i giocatori, dopo la partita contro il Genoa, si sono sottoposti agli esami strumentali al J|Medical per approfondire i rispettivi problemi fisici. Di seguito la nota.
“Nel corso del riscaldamento effettuato durante il secondo tempo della gara contro il Genoa, Dusan Vlahovic ha accusato un problema al polpaccio sinistro, in seguito al quale questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del soleo.
Anche Mattina Perin, sostituito durante l’intervallo della partita di ieri per un fastidio al polpaccio destro, è stato sottoposto ad accertamenti che non hanno evidenziato lesioni. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. Infine, per quanto riguarda Vasilije Adzic, dopo l’infortunio alla caviglia destra riportato con la Nazionale montenegrina Under 21, prosegue la riabilitazione.”