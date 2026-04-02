Juventus, è fissata per domani la ripresa degli allenamenti

I bianconeri da domani cominceranno a preparare la sfida contro i rossoblù. Nel frattempo però Milik si è allenato nonostante il giorno di riposo.

Giornata di riposo oggi in casa Juventus, dopo il giovedì libero lasciato da mister Spalletti. I bianconeri torneranno domani alla Continassa per iniziare a preparare la gara di Pasquetta contro il Genoa. Da domani inoltre faranno rientro anche gli ultimi giocatori impegnati con le rispettive Nazionali.

Nel frattempo però, c’è chi non si è fermato: Arek Milik difatti non ha usufruito del giorno di riposo e si è presentato sui campi di allenamento per continuare a ritrovare la sua migliore forma fisica. Il centravanti polacco è tornato a pieno regime nelle scorse settimane, collezionando i primi minuti stagionali nel finale della sfida contro il Sassuolo.

L’obiettivo dell’attaccante sembra essere chiaro: convincere il tecnico toscano a lanciarlo dal primo minuto nel match contro la squadra ligure.