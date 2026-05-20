Le condizioni di Thuram

Il resto del gruppo

Da settimane ormai,convive con un fastidio al ginocchio destro che ne sta limitando l'utilizzo. Dopo il riposo di ieri concesso daa tutta la squadra, l'allenatore di Certaldo non trova buone notizie. Il centrocampista francese, nell'allenamento odierno alla Continassa,. Le sue condizioni lasciano preoccupazione, soprattutto per l'assetto tattico schierato ultimamente da. Nei prossimo giorni verrà rivalutato:. L'obbiettivo è quello di recuperare una certa autonomia in termini di minutaggio. Qualora dovesse recuperare e strappare una convocazione, è difficile immaginarlo con una maglia da titolare.potrebbe però trovare una nuova soluzione in caso di forfait del francese. Nelle ultime uscite è stato schieratoal suo posto, affiancandolo a. Contro il, però,. Lo statunitense lascerebbe la fascia destra a, ed andrebbe ad affiancare il suo capitano nella posizione di mezz'ala/mediano. Una scelta dettata dalle prestazioni sottotono diche, ancora una volta, non è riuscito a imporsi e ad esprimere la sua qualità.Oltre a, non ci dovrebbero essere ulteriori problemi per l'allenatore bianconero. Nella gara contro laaveva convocato anche, ma più a livello simbolico che per scelta di natura fisica. I due, infatti, saranno indisponibili anche nel derby della Mole.. Il talento turco è apparso sottotono nelle ultime partite, anche lui frenato da un infortunio. Per lui non è scontata la maglia da titolare, anche sedifficilmente si priva del suo miglior giocatore. Resta pronto, il quale spera di ritagliarsi del minutaggio importante nell'ultima gara di campionato per convincere definitivamente la dirigenza a riscattarlo.Ci sarà inoltre una novità in difesa.. Il numero 3 non è infortunato, bensì è stato squalificato a causa dell'ammonizione (da diffidato) ricevuta nell'ultimo incontro di campionato., in una partita che potrebbe essere l'ultima per lui con la maglia bianconera.