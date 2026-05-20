Non arrivano buone notizie dalla Continassa. Khephren Thuram non ha ripreso ad allenarsi con i compagni ed è a rischio per il derby.
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Le condizioni di ThuramDa settimane ormai, Khéphren Thuram convive con un fastidio al ginocchio destro che ne sta limitando l'utilizzo. Dopo il riposo di ieri concesso da Spalletti a tutta la squadra, l'allenatore di Certaldo non trova buone notizie. Il centrocampista francese, nell'allenamento odierno alla Continassa, ha continuato a lavorare distante dal gruppo. Le sue condizioni lasciano preoccupazione, soprattutto per l'assetto tattico schierato ultimamente da Spalletti. Nei prossimo giorni verrà rivalutato: la sua presenza per il derby di domenica sera non può esser data per scontata. L'obbiettivo è quello di recuperare una certa autonomia in termini di minutaggio. Qualora dovesse recuperare e strappare una convocazione, è difficile immaginarlo con una maglia da titolare. Spalletti potrebbe però trovare una nuova soluzione in caso di forfait del francese. Nelle ultime uscite è stato schierato Koopmeiners al suo posto, affiancandolo a Locatellil. Contro il Torino, però, in mezzo al campo potrebbe esserci McKennie. Lo statunitense lascerebbe la fascia destra a Emil Holm, ed andrebbe ad affiancare il suo capitano nella posizione di mezz'ala/mediano. Una scelta dettata dalle prestazioni sottotono di Koopmeiners che, ancora una volta, non è riuscito a imporsi e ad esprimere la sua qualità.
Il resto del gruppoOltre a Thuram, non ci dovrebbero essere ulteriori problemi per l'allenatore bianconero. Nella gara contro la Fiorentina aveva convocato anche Milik e Cabal, ma più a livello simbolico che per scelta di natura fisica. I due, infatti, saranno indisponibili anche nel derby della Mole. L'unico in forse rimane Kenan Yildiz. Il talento turco è apparso sottotono nelle ultime partite, anche lui frenato da un infortunio. Per lui non è scontata la maglia da titolare, anche se Spalletti difficilmente si priva del suo miglior giocatore. Resta pronto Boga, il quale spera di ritagliarsi del minutaggio importante nell'ultima gara di campionato per convincere definitivamente la dirigenza a riscattarlo.
Ci sarà inoltre una novità in difesa. Contro il Torino mancherà l'ex della partita, Gleison Bremer. Il numero 3 non è infortunato, bensì è stato squalificato a causa dell'ammonizione (da diffidato) ricevuta nell'ultimo incontro di campionato. Al suo posto è pronto Federico Gatti, in una partita che potrebbe essere l'ultima per lui con la maglia bianconera.
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