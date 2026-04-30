Rientri e gestione: segnali incoraggianti dalla Continassa

Alla Continassa l’attenzione è tutta concentrata sulla gestione degli acciaccati in vista della prossima sfida di campionato contro l’Hellas Verona. Le indicazioni che arrivano dal centro sportivo bianconero restituiscono un quadro complessivamente positivo per Luciano Spalletti, chiamato a dosare energie e minutaggi nel momento più delicato della stagione. La notizia migliore riguarda il centrocampo: Khéphren Thuram è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo, svolgendo l’intera seduta con i compagni e candidandosi seriamente per una maglia da titolare. Un rientro che offre equilibrio e fisicità a una zona del campo fondamentale per l’assetto tattico bianconero. Lo staff medico ha dato il via libera dopo gli ultimi controlli, segnale che il recupero è stato completato senza forzature e con i tempi corretti.

Lavoro a parte ma fiducia: Vlahovic e Yildiz verso la convocazione

Situazione differente, ma non preoccupante, per Dušan Vlahović e Kenan Yıldız. Entrambi hanno svolto un lavoro differenziato, programmato dallo staff per gestire i carichi e prevenire ricadute, ma le loro condizioni non destano allarme. Si tratta di una precauzione concordata, utile a preservare brillantezza e tenuta fisica in vista del match all’Allianz Stadium. Le sensazioni sono positive: né il serbo né il turco sono considerati in dubbio per la gara e la loro presenza tra i convocati appare sostanzialmente certa. Per Spalletti è un doppio sospiro di sollievo, perché poter contare su due pedine offensive di questo calibro significa affrontare il Verona con soluzioni tecniche e realizzative di primissimo livello, senza dover ricorrere a scelte d’emergenza proprio nel momento decisivo della corsa Champions.