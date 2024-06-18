Roberto Maccarone

Mercato Juve, il punto su Leon Goretzka: nuovi contatti
Il centrocampista tedesco ha fretta di decidere il suo futuro lontano dal Bayern Monaco e , nel frattempo, la Juve ha riallacciato i contatti
Il centrocampista tedesco ha fretta di decidere il suo futuro lontano dal Bayern Monaco e , nel frattempo, la Juve ha riallacciato i contatti
Di Gregorio 6: Tiene a galla la squadra nei momenti più delicati, con un paio di interventi che evitano il tracollo. Kalulu 4: L’errore sul gol di Kempf è pesantissimo: guarda solo la palla e si perde…
Dotto ha parlato dell'imbattibilità difensiva della Juventus nelle prime sei giornate: il giornalista avrebbe evidenziato il record in corso
Zanini è ritornato sull'ultima prestazione della Juve in Serie A: per l'ex bianconero, il gioco offensivo di Thiago Motta sarebbe prevedibile
Nel post partita di Juventus-Napoli, ha parlato l'allenatore dei bianconeri, Thiago Motta, soddisfatto della prestazione ma non del risultato
In conferenza, la Juve ha presentato il suo nuovo centrocampista Koopmeienrs, il quale ha parlato degli obiettivi della sua nuova avventura
Padovan ha parlato dell'ex attaccante della Juventus, Schillaci: il giornalista ha spiegato che le sue condizioni di salute sarebbero gravi
Giuntoli starebbe lavorando per il futuro attacco della Juventus: gli obiettivi sarebbero il rinnovo di Vlahovic e il cartellino di David
De Paola ha parlato della prova della Juventus contro la Roma: per il giornalista, solo un calciatore bianconero non avrebbe reso abbastanza
Sancho sarebbe il principale obiettivo di calciomercato della Juve per il reparto d'attacco: il calciatore potrebbe però preferire il Chelsea
Marco Ballotta ha parlato del nuovo portiere della Juventus, Miche Di Gregorio: per l'ex calciatore, il portiere sarebbe destinato a fare bene
Intervenuto su Sky Sport Aldo Dolcetti, ex collaboratore di Allegri, ha parlato dell'ex allenatore bianconero
La probabile formazione dell'Italia in vista della Spagna: Spalletti dà fiducia all'attaccante della Juve Federico Chiesa
Intervistato da La Gazzetta dello Sport Federico Bernanderschi ha parlato delle prestazioni dell'attaccante della Juve Federico Chiesa
Grande prestazione per l'attaccante della Juve Kenan Yildiz all'esordio con la sua Turchia a Euro2024. Il commento
Il Tottenham si sarebbe inserito nella trattativa tra Aston Villa e McKennie: le ultime novità sul centrocampista della Juve
La Juve si prepara a una rivoluzione sulle fasce: cosa ne sarà di Chiesa e Soulè? Le parole di Marchetti sul mercato bianconero
Intervistato da Tuttosport l'agente di Cambiaso ha parlato delle qualità del terzino della Juve e delle idee di Thiago Motta
Intervenuto dagli studi di Sky Sport Manuele Baiocchini ha parlato della situazione di Chiesa in casa Juve
La Juve vuole Douglas Luiz ma la trattativa con l'Aston Villa rischia di saltare per colpa di McKennie: le parole di Di Marzio
Il Bayern Monaco è sulle tracce dell'attaccante della Juve Chiesa: i bavaresi potrebbero essere gli unici disposti a pagare 30/40 milioni
La Juve vuole a tutti i costi Koopmeiners: Giuntoli ha in mente un piano ben preciso per acquistarlo. Le ultime novità
Quattro squadre si sono dette interessate al cartellino del talento della Juve Dean Huijsen: le ultime novità
Tre affari in uscita bloccati, tanti in entrata da sbloccare: tutte le principali novità di giornata sulla Juve
Con un comunicato la Juve ha aggiornato sulle prestazioni dei giocatori bianconeri all'Europeo in Germania
Quale sarà il futuro di Gudmundsson? Juve e Inter sono interessate ma il direttore sportivo del Genoa lo blinda
Di Lorenzo vuole lasciare il Napoli e la Juve è interessata al suo cartellino: le parole di Fabrizio Romano sul terzino italiano
Intervenuto su Sportitalia Alfredo Pedullà ha parlato delle trattative della Juve per Douglas Luiz e Szczesny
Dopo la nota del Santos il Cruzeiro ha voluto subito prendere le distanze dalla questione Kaio Jorge: "C'entra la Juve"
La trattativa tra la Juve e l'Aston Villa per Douglas Luiz è in fase di stallo a causa di McKennie: le ultime novità