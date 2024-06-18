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Roberto Maccarone

Redattore

In GeoEditrice da 10 anni, giornalista pubblicista dal 2016. Amo il calcio e il calciomercato. Sempre alla ricerca di notizie, in special modo dall'estero.

Tudor

Como-Juventus, le PAGELLE ignoranti: il peggiore in assoluto...

R. Maccarone

Di Gregorio 6: Tiene a galla la squadra nei momenti più delicati, con un paio di interventi che evitano il tracollo. Kalulu 4: L’errore sul gol di Kempf è pesantissimo: guarda solo la palla e si perde…

Kenan Yildiz

Juve, esordio super per Yildiz a Euro2024

R. Maccarone

Grande prestazione per l'attaccante della Juve Kenan Yildiz all'esordio con la sua Turchia a Euro2024. Il commento