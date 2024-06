Calciomercato Juve, 4 squadre vogliono Huijsen: le ultime

Quattro squadre si sono dette interessate al cartellino del talento della Juve Dean Huijsen: le ultime novità

Nell’ultima stagione Dean Huijsen è diventato un nome sulla bocca di tutti, prima alla Juve e poi in prestito alla Roma. Il giovane difensore centrale ha dimostrato di avere qualità fuori dal comune e per questo molte squadre si sono dette interessate al suo cartellino. I bianconeri sono consapevoli del suo valore e non vogliono venderlo a tutti i costi: partirà solo per offerte di almeno 30 milioni di euro. Ma chi sono le quattro squadre sulle sue tracce? In Italia c’è l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, in Germania il Borussia Dortmund, in Spagna il Girona e in Inghilterra il Newcastle.