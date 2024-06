Juve, Pedullà rassicura: “Nessun allarmismo per Douglas Luiz e Szczesny”

Intervenuto su Sportitalia Alfredo Pedullà ha parlato delle trattative della Juve per Douglas Luiz e Szczesny

Il calciomercato non è ancora ufficialmente neanche iniziato ma la Juve è già nel bel mezzo di diverse trattative. I bianconeri stanno infatti lavorando per far arrivare Douglas Luiz a Torino e per cedere all’Al Nassr Szczesny. In entrambi i casi, però, ci sono dei piccoli problemi da risolvere prima di arrivare alle ufficialità. Intervenuto su Sportitalia Alfredo Pedullà ha detto: “Monchi sta lavorando con McKennie per risolvere gli ultimi problemi. L’allarmismo non deve esistere, esattamente come Szczesny-Al Nassr: il mercato in Arabia Saudita apre il primo luglio e il portiere attualmente è impegnato per l’Europeo, ma ha già un accordo col club per un ingaggio da 18 milioni a stagione”.