Juve, Baiocchini: “Chiesa non è indispensabile per Thiago Motta”

Intervenuto dagli studi di Sky Sport Manuele Baiocchini ha parlato della situazione di Chiesa in casa Juve

La Juve sta seriamente pensando di vendere Federico Chiesa. Una scelta difficile ma necessaria, soprattutto dopo l’arrivo in bianconero di Thiago Motta. Intervenuto dagli studi di Sky Sport Manuele Baiocchini ha spiegato: “Quando c’è stato l’accordo con Thiago Motta c’è stato uno scambio di visioni su tutta la rosa della Juve. Chiesa non era un giocatore indispensabile per lui, non lo vede al centro progetto per la Juve del prossimo anno. Chiesa ha capito che forse non è più l’ambiente ideale per esprimersi nel migliore dei modi. Si guarda intorno, la Roma è interessata. Vedremo se ci saranno offerte dall’estero“.