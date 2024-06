Calciomercato Juve, bomba dalla Germania: il Bayern Monaco vuole Chiesa

Il Bayern Monaco è sulle tracce dell'attaccante della Juve Chiesa: i bavaresi potrebbero essere gli unici disposti a pagare 30/40 milioni

Federico Chiesa ha solo un altro anno di contratto con la Juve e l’impressione è che nessuno, tanto il giocatore quanto il club, voglia trattare per il rinnovo. Thiago Motta preferisce esterni con caratteristiche diverse ed ecco quindi come forse sia arrivato il momento perfetto per dire addio alla Vecchia Signora. Bisognerà però trovare qualcuno pronto a pagare il costo del suo cartellino, valutato circa 30/40 milioni di euro. Roma e Napoli si sono dette interessate ma non sono disposte a spendere una cifra del genere, cosa che invece potrebbe fare il Bayern Monaco. Secondo Sky Sport De, infatti, i bavaresi sono molto interessati a Chiesa e in caso di cessione di uno tra Coman e Gnabry sarebbero pronti a puntare su di lui.