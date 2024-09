Juve, De Paola: “Contro la Roma c’è stata un unica nota stonata…”

De Paola ha parlato della prova della Juventus contro la Roma: per il giornalista, solo un calciatore bianconero non avrebbe reso abbastanza

Intervistato a Tmw Radio, Paolo De Paola è ritornato su alcuni aspetti della partita tra Juventus e Roma. Sul lato bianconero ha detto: “L’unica nota stonata è stata quella di McKennie, che non mi è piaciuto e che non è apparso neanche in grandissima forma. La soluzione di Nico Gonzalez poteva portare qualcosa di creativo. Douglas Luiz? È il giocatore che farà la differenza nella Juventus, ha una qualità immensa e ha grande tranquillità. Non perde mai il pallone”.

De Paola: “Roma molto concentrata”

Il giornalista si è espresso anche sulla prestazione della Roma contro la Juventus: “È una Roma che ultimamente ha avuto prima problemi con Dybala e poi con Cristante. De Rossi però un allenatore di spessore, che guarda oltre all’episodio isolato. A Torino si è distinto Pisilli, mentre è venuto un po’ meno Soulè, che però potrà crescere. Ieri si è vista una Roma molto concentrata, ma mi è sembrata anche una squadra che riesce a costruire attraverso gli uomini che ha in campo”.