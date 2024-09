Juve-Napoli, Thiago Motta: “Non contenti del risultato”

Nel post partita di Juventus-Napoli, ha parlato l'allenatore dei bianconeri, Thiago Motta, soddisfatto della prestazione ma non del risultato

Intervistato ai microfoni di Dazn nel post match di Juventus-Napoli, ha parlato l’allenatore dei bianconeri, Thiago Motta. Di seguito le sue risposte alle domande poste dallo studio.

Qual è stato il motivo della scelta di sostituire Vlahovic all’intervallo?

“Sta bene. Ha fatto un buon primo tempo, aiutando la squadra. Ha cercato di attaccare la profondità, anche se oggi ce n’era poca perché il Napoli è una squadra che viene a pressare. Quando vede che stiamo per uscire si mettono più indietro, limitando la profondità. Weah è entrato bene. Oggi abbiamo fatto una buona prestazione fino agli ultimi metri e lì dobbiamo migliorare”.

La scelta di Weah è dunque voluta per creare più profondità?

“No, ma di alternare perché oggi spesso con la palla esterna siamo andati tutti in profondità. Per avere uno che va in profondità e uno che viene a giocare e lui l’ha fatto bene in questo secondo tempo, giocando in appoggio per i suoi compagni, ma anche poi attaccando l’area di rigore. Ognuno a suo modo con le sue caratteristiche ha aiutato la squadra a fare una buona prestazione”.

La Juventus ha la qualità per fare di più negli ultimi trenta metri? E’ uno step che dovete fare?

“Sicuramente se una squadra si mette dietro non è facile per nessuno. Oggi siamo arrivati fino a lì e abbiamo la qualità per farlo. La strada è giusta. Arrivare fino a lì, cambiando ritmo e attaccando la difficoltà, anche se ce n’è poca, lo dobbiamo continuare a fare. Così come cercare il tiro da fuori area quando troviamo una squadra che si mette tanto in area di rigore con dei difensori che la difendono molto bene. Ci sono tanti modi per arrivare e tanti giocatori con le caratteristiche e la qualità per farlo”.

Che risposte sta dando la Juve pareggiando le sfide come questa e con la Roma, ovvero con squadre di pari livello?

“Sicuramente per vincere qualcosa di più e meglio possiamo fare. Abbiamo trovato delle squadre forti, che sanno giocare, che hanno dei buoni giocatori anche loro. I nostri hanno fatto una buona prestazione, ma è chiaro che non possiamo essere contenti del risultato. Giochiamo sempre per avere il risultato positivo e oggi non lo abbiamo avuto. La strada è quella lì, quella con il quale siamo riusciti a mettere il Napoli dietro per molto tempo della partita. Dobbiamo migliorare negli ultimi trenta metri”.

Ti aspettavi un Kalulu già così pronto? Un commento sul percorso di Mckennie?

“Sì, ha fatto anche oggi una buona partita. E’ un giocatore che sa leggere molto bene lo spazio che deve occupare e quando farlo. E’ un giocatore che ha delle situazioni in cui può arrivare in area avversaria. Da un grande aiuto alla fase difensiva. E’ un giocatore molto utile e che sta bene. Si sta allenando bene, come tutti gli altri. Da Pierre mi aspetto questo, come gli altri, Abbiamo giocatori forti che in campo devono dimostrare insieme il loro potenziale a beneficio del gruppo e della squadra”.