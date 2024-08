Ballotta: “Di Gregorio alla Juventus farà davvero bene”

Marco Ballotta ha parlato del nuovo portiere della Juventus, Miche Di Gregorio: per l'ex calciatore, il portiere sarebbe destinato a fare bene

Intervistato per Lazionews24, Marco Ballotta ha parlato del nuovo portiere della Juventus, Michele Di Gregorio. L’ex estremo difensore ha elogiato l’ex Monza, promuovendo la scelta dei bianconeri di affidare la porta al giocatore, destinato a fare ottime cose.

Le parole di Ballotta su Di Gregorio

Ecco cosa ha detto: “Un mio possibile erede? A me piace molto Di Gregorio perché è un giocatore che fa le cose semplici, ma allo stesso tempo è un calciatore concreto non so se definire lui il mio erede, ma sa fare bene il ruolo e mi piace tantissimo e alla Juve farà davvero bene”.