Juve a Euro2024, vittoria per Rabiot: oggi tocca a Yildiz

Con un comunicato la Juve ha aggiornato sulle prestazioni dei giocatori bianconeri all’Europeo: “Euro2024 è cominciato e sono nove i calciatori bianconeri impegnati nella manifestazione con le rispettive nazionali: Cambiaso, Chiesa, Fagioli, Gatti, Szczesny, Vlahovic, Kostic, Rabiot e Yildiz. Nella giornata di ieri è toccato ad Adrien Rabiot con la sua Francia esordire nella manifestazione, oggi invece sarà il turno di Yildiz. Debutto con vittoria per Rabiot e la sua Francia nel match d’avvio di Euro2024 contro l’Austria. A decidere l’incontro, terminato 0-0, è stata un’autorete di Wober a pochi minuti dal termine della prima frazione. Il numero 25 bianconero, schierato titolare da Deschamps, è rimasto in campo per 70 minuti e sarà nuovamente protagonista, per la seconda giornata del Gruppo D, venerdì 21 giugno alle ore 21:00 contro l’Olanda”.