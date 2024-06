Calciomercato Juve, svolta a sorpresa: il Tottenham ci prova per McKennie

Il Tottenham si sarebbe inserito nella trattativa tra Aston Villa e McKennie: le ultime novità sul centrocampista della Juve

E se dietro allo stallo tra McKennie e l’Aston Villa ci fosse un’altra squadra? Secondo quanto riportato in Inghilterra, infatti, pare che il Tottenham si sia inserito nell’operazione e ora sia in vantaggio per il cartellino del centrocampista americano. Gli Spurs offrono circa 15 milioni di sterline e potrebbero presto trovare un accordo anche con il giocatore. Senza McKennie lo scambio con l’Aston Villa per Douglas Luiz rischia ora di saltare, a meno che la Juve non sia pronta ad aumentare la parte fissa e offrire così una cifra maggiore al club inglese. La situazione si fa complessa, staremo a vedere.